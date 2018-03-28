تسجيل الدخول

الوطن

مصدر أمني: الدفع بخدمات مرورية لتيسير الحركة للناخبين بسبب سوء الطقس

منذ 33 دقيقة
كتب: ا ش ا
مصدر أمني: الدفع بخدمات مرورية لتيسير الحركة للناخبين بسبب سوء الطقس

مصدر أمني:الدفع بخدمات مرورية لتيسير الحركة للناخبين بسبب سوء الطقس

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه في ظل ما تشهده بعض الطرق والمحاور من تقلبات جوية وما ترتب عليها من ظهور كثافات مرورية من قبل مرتادي هذه الطرق ولتسهيل الحركة المرورية على الناخبين قبل موعد غلق صناديق الإقتراع، دفعت وزارة الداخلية بخدمات إضافية وسيارات إغاثة على هذه الطرق والمحاور.

وقال المصدر، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار بالحرص الدائم على مصالح المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم إغلاق العديد من الطرق على مستوى الجمهورية أمام حركة مرور السيارات بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة مما يعيق الرؤية أمام مرتادي هذه الطرق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية قد أعلنت تمديد فترة التصويت إلى العاشرة مساء اليوم الأربعاء.

عاصفة ترابية تضرب المحافظات

العاصفة الترابية تتسبب في غلق بعض الطرق بالمنيا

العاصفة الترابية تتسبب في غلق بعض الطرق بالمنيا
حريق هائل بثلاجة بطاطس في البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية

حريق هائل بثلاجة بطاطس في البحيرة بسبب سوء الأحوال الجوية
بالفيديو| في العاصفة الترابية.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح

بالفيديو| في العاصفة الترابية.. أدعية مستحبة عند هبوب الريح
العواصف الترابية تغلق الطرق الصحراوية.. وانخفاض الحرارة غدا

العواصف الترابية تغلق الطرق الصحراوية.. وانخفاض الحرارة غدا
تحذير لقائدي السيارات.. 7 طرق مُغلقة بسبب العاصفة الترابية

تحذير لقائدي السيارات.. 7 طرق مُغلقة بسبب العاصفة الترابية
6 نصائح مهمة للقيادة أثناء العاصفة الترابية

6 نصائح مهمة للقيادة أثناء العاصفة الترابية
"مرور البحر الأحمر" يغلق طريق "سفاجا-قنا" لسوء الأحوال الجوية 

"مرور البحر الأحمر" يغلق طريق "سفاجا-قنا" لسوء الأحوال الجوية 
رياح باردة محملة بالأتربة وتوقعات بسقوط الأمطار في شمال سيناء

رياح باردة محملة بالأتربة وتوقعات بسقوط الأمطار في شمال سيناء
"الصحة": 6 سيارات إسعاف لنقل مصابي انحراف أتوبيس بقنا

"الصحة": 6 سيارات إسعاف لنقل مصابي انحراف أتوبيس بقنا
"المرور": غلق الطرق المؤدية لجنوب سيناء بداية من رأس سدر

"المرور": غلق الطرق المؤدية لجنوب سيناء بداية من رأس سدر
وزير الصحة يرفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى بمستشفيات الصدر

وزير الصحة يرفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوى بمستشفيات الصدر
"الأرصاد": العاصفة الترابية سببها منخفض السودان ومستمرة 48 ساعة

"الأرصاد": العاصفة الترابية سببها منخفض السودان ومستمرة 48 ساعة
بالصور| عواصف ترابية تضرب المحافظات وتتسبب في إغلاق الطرق السريعة

بالصور| عواصف ترابية تضرب المحافظات وتتسبب في إغلاق الطرق السريعة
عاجل| سقوط 16 برج كهرباء في الوادي الجديد بسبب العاصفة الترابية

عاجل| سقوط 16 برج كهرباء في الوادي الجديد بسبب العاصفة الترابية
غلق الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف بسبب العاصفة الترابية

غلق الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف بسبب العاصفة الترابية
عاصفة ترابية تضرب مدن وقرى البحيرة

عاصفة ترابية تضرب مدن وقرى البحيرة
13 بلاغا عن حرائق بسبب العاصفة الترابية في سوهاج

13 بلاغا عن حرائق بسبب العاصفة الترابية في سوهاج
موجة طقس سيء وعاصفة ترابية تضرب محافظة أسيوط

موجة طقس سيء وعاصفة ترابية تضرب محافظة أسيوط
عاصفة ترابية تتسبب في إغلاق طيران سانت كاترين- فيران

عاصفة ترابية تتسبب في إغلاق طيران سانت كاترين- فيران
رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب العاصفة الترابية بسوهاج

رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب العاصفة الترابية بسوهاج
حريقان وسقوط بعض أعمدة الكهرباء حصيلة العاصفة الترابية بالوادي الجديد

حريقان وسقوط بعض أعمدة الكهرباء حصيلة العاصفة الترابية بالوادي الجديد
عاصفة ترابية تضرب سوهاج وانعدام الرؤية

عاصفة ترابية تضرب سوهاج وانعدام الرؤية
عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. و"المرور" يغلق بعض الطرق

عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد.. و"المرور" يغلق بعض الطرق
إغلاق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي بقنا بسبب العاصفة الترابية

إغلاق الطريق الصحراوي الغربي والشرقي بقنا بسبب العاصفة الترابية

التعليقات

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أحدث الأخبار

عمرو أديب عن كثافة تصويت اللحظات الأخيرة: "أهلاوية بيحبوا الدقيقة 90"

عمرو أديب عن كثافة تصويت اللحظات الأخيرة: "أهلاوية بيحبوا الدقيقة 90"

العاصفة الترابية تتسبب في غلق بعض الطرق بالمنيا

العاصفة الترابية تتسبب في غلق بعض الطرق بالمنيا

"الأرصاد" تحذر من حالة الطقس غدا.. انخفاض في الحرارة وعواصف

"الأرصاد" تحذر من حالة الطقس غدا.. انخفاض في الحرارة وعواصف

«شيماء» انتخبت «موسى»: «جبر الخواطر على الله»

«شيماء» انتخبت «موسى»: «جبر الخواطر على الله»

رئيس "دينية النواب": المصريون أيدوا الاستقرار بالمشاركة في "الرئاسة"

رئيس "دينية النواب": المصريون أيدوا الاستقرار بالمشاركة في "الرئاسة"

اختيارات الوطن

ملخص اليوم الثالث للانتخابات: «إحنا بتوع اللحظة الأخيرة»

ملخص اليوم الثالث للانتخابات: «إحنا بتوع اللحظة الأخيرة»

«شيماء» انتخبت «موسى»: «جبر الخواطر على الله»

«شيماء» انتخبت «موسى»: «جبر الخواطر على الله»

5 طرق لحماية جهازك التنفسي من

5 طرق لحماية جهازك التنفسي من "تراب الجو"

مصر تجنى مكاسب الانتخابات.. المؤسسات الدولية ترفع تصنيف مصر الائتمانى

مصر تجنى مكاسب الانتخابات.. المؤسسات الدولية ترفع تصنيف مصر الائتمانى

«زينب» تذبح «عِجْلاً» أمام اللجنة ابتهاجاً بنجاح الانتخابات

«زينب» تذبح «عِجْلاً» أمام اللجنة ابتهاجاً بنجاح الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل