مصدر أمني: الدفع بخدمات مرورية لتيسير الحركة للناخبين بسبب سوء الطقس

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه في ظل ما تشهده بعض الطرق والمحاور من تقلبات جوية وما ترتب عليها من ظهور كثافات مرورية من قبل مرتادي هذه الطرق ولتسهيل الحركة المرورية على الناخبين قبل موعد غلق صناديق الإقتراع، دفعت وزارة الداخلية بخدمات إضافية وسيارات إغاثة على هذه الطرق والمحاور.

وقال المصدر، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار بالحرص الدائم على مصالح المواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم.

كانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت اليوم إغلاق العديد من الطرق على مستوى الجمهورية أمام حركة مرور السيارات بسبب وجود عواصف رملية ورياح محملة بالأتربة مما يعيق الرؤية أمام مرتادي هذه الطرق.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية قد أعلنت تمديد فترة التصويت إلى العاشرة مساء اليوم الأربعاء.