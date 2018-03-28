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الوطن

مسلم: لن يتوقف الإخوان عن الشائعات إلا بقطع التمويل.."دول ناس أُجرية"

منذ 26 دقيقة
كتب: محمود البدوي
مسلم: لن يتوقف الإخوان عن الشائعات إلا بقطع التمويل.."دول ناس أُجرية"

محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن جماعة الإخوان الإرهابية وراء ما يُصدر وما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بعد أن فقدت تلك الجماعة وسائل اتصالها على أرض الواقع كافة، وأصبح لديهم عداء مباشر مع الشعب المصري.

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامي تامر أمين، أن الإخوان ليس لهم أي دور في الوطن سوى إطلاق الشائعات فقط، حيث إن الشائعات التي يصدرونها تفوق الخيال، وليس لديهم سقف أخلاقي أو ديني ويعملون بلا رابط.

وأشار إلى أن تلك الجماعة الإرهابية لن تكف عن إطلاق الشائعات إلا في حالة قطع التمويل عنهم، الذي يأتي من قطر وتركيا، مضيفًا: "دول ناس أُجرية".

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