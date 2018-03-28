العاصفة الترابية لم تمنع تصويت مواطني القليوبية

لم تؤثر العاصفة التي ضربت محافظة القليوبية على خروج المواطنين لإدلاء بأصواتهم وتسببت العاصفة في قطع التيار الكهربائي في قرى ترسا وفرفشندة وأجهور الكبرى والحسانية التابعين ومشتهر وميت كنانة لمركز طوخ، وتم الدفع بمولدات الكهرباء الاحتياطية لإنارة اللجان.

وأهاب اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بأهالي القليوبية بضرورة تواخى الحذر اثناء القيادة وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق السريعة وذلك نظرا لعدم استقرار الطقس وسوء الاحوال الجوية التى تشهدها البلاد من رياح محملة بالاتربة ورياح محملة بالرمال على الطرق السريعة

وأمر عشماوى بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحي على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوي المواطنين ، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها

وكانت عاصفه ترابية مساء اليوم محافظة القليوبية، وسادت مدن وقرى القليوبية العاصفه حجبت الرؤية على الطرق والسريعة والفرعية أهابت إدارة المرور بالمواطنين وقائدي السيارات الحذر حرصا من وقوع أي حوادث فيما.