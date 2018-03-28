أحمد صيام: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجبه مثل الخدمة العسكرية

أشاد الفنان أحمد صيام، بالمشهد الانتخابي في محافظات الجمهورية كافة، موضحًا أنه أدلى بصوته في اليوم الأول للانتخابات وشارك باقتناع أنه من الضروري الإدلاء بصوته، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة".

وأضاف "صيام"، أنه كان ينوي طرح اقتراح لإجبار المواطنين كافة للتصويت في الانتخابات، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني مثل تأدية الخدمة العسكرية تمامًا، وعلى الجميع المشاركة فيه.

وتابع صيام: "كان لازم الانتخابات دي تبقى ببطاقة اقتراع، تكون لدى الناخب وتكون أحد الأوراق المهمة في التعينات الحكومية أو الخاصة، وكذلك تجديد الرخصة أو استخراج الرقم القومي، أو تجديد رخصة المحل".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.