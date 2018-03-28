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الوطن

مؤشرات أولية| السيسي 1497 صوتا وموسى 81 بلجنة تيرة في كفر الشيخ

منذ 4 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
مؤشرات أولية| السيسي 1497 صوتا وموسى 81 بلجنة تيرة في كفر الشيخ

الفرز باحدى اللجان

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجنتي تيرة الإعدادية بكفر الشيخ حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 1497 صوتا مقابل 18 صوتًا لموسى مصطفى موسى بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 42 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء اليوم، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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