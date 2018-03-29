المؤشرات الأولية| السيسي 14 ألف و500 صوت وموسى 688 صوتا في لجان "غارب"

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجان رأس غارب بالبحر الأحمر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 14 ألف و500 صوت، وموسى مصطفى موسى على 688 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 2949 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.