مؤشرات أولية| بالصور| نتائج فرز لجان بولاق أبو العلا

حصلت "الوطن" على كشف بجميع نتائج دوائر بولاق أبو العلا، والتي أجريت في 16 لجنة، للانتخابات الرئاسية، واكتسح نتائجها الرئيس عبدالفتاح السيسي على نظيره موسى مصطفى موسى.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس الأربعاء، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.