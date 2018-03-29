مؤشرات أولية| السيسي 524 ألف و988 صوتا و12069 لموسى بقنا

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات الرئاسة بمحافظة قنا، عن تصويت 563556 بنسبة 30.06% من إجمالي عدد ناخبين بالمحافظة الذي يبلغ 1875016، بلغ عدد الأصوات الصحيحة منها 537057 صوت والباطلة 26499 صوتًا، حصل منها الرئيس عبدالفتاح السيسي على 524988 صوتا بنسبة 97.75% مقابل 12069 صوت لموسى مصطفى موسى بنسبة2.25 %.

كانت نتائج المركز كالآتي:

مركز قنا، السيسي حصل على 56646 صوتا مقابل 1591 صوتا لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 58237 والباطلة 2511 صوتا، من إجمالى ناخبين 60748 ناخب وناخبة.

بندر قنا، السيسى حصل على 41574 صوتا مقابل 1909 أصوات لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 43483 صوتا والباطلة 4297 صوتا من إجمالى ناخبين 47780.

مركز دشنا، السيسي حصل على 55139 صوتا مقابل 1440 صوتا لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 56579 صوت والباطلة 2512 صوت، من إجمالى ناخبين 59091 ناخب.

مركز قفط، السيسي حصل على 20401 صوت مقابل 906 أصوات لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 21307 صوت والأصوات الباطلة 1711 صوتا، من جملة ناخبين 23018.

مركز الوقف، السيسى حصل على 19111 صوت مقابل 450 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 19561 صوت والباطلة 1044 صوت، من جملة ناخبين 20605.

مركز فرشوط السيسى حصل على 38924 صوت مقابل 937 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 39861 صوت والباطلة 1783 صوت من اجمالى ناخبين 41644 ناخب.

مركز نجع حمادى، السيسى حصل على 100347 صوت مقابل 2233 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحية 102580 صوت والباطلة 4203 صوت من اجمالى ناخبين 106783 ناخب.

مركز أبوتشت السيسى حصل على 87313 صوت مقابل 1508 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 88821 صوت الباطلة 3022 صوت والناخبين 91843 ناخب.

مركز نقاده، السيسى حصل على 33234 صوت مقابل 869 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 34123 صوت والباطلة 1653 صوت، من اجمالى ناخبين 35776 ناخب.

مركز قوص السيسى، حصل على 72279 صوت مقابل 226 صوت لموسى مصطفى موسى وكانت الأصوات الصحيحة 72505 صوت والباطلة 3763 صوت، من اجمالى ناخبين 76268 ناخب.