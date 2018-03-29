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الوطن

مسلم: أتوقع حصول السيسي على 92% من أصوات الناخبين

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مسلم: أتوقع حصول السيسي على 92% من أصوات الناخبين

الكاتب الصحفي محمود مسلم

توقع الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ألا يحقق الرئيس عبدالفتاح السيسي، النسبة نفسها التي حققها في انتخابات 2014، والتي وصلت لـ97%.

وأضاف مسلم، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه "يمكن أن تكون شعبية الرئيس السيسي تراجعت، خصوصًا بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة"، متوقعًا أن يحصل الرئيس السيسي على 92%.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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