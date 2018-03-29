مؤشرات أولية| السيسي 53976 صوتا وموسى 2133 في أخميم بسوهاج

أظهرت المؤشرات الأولية بمدينة أخميم بسوهاج حصول المرشح عبدالفتاح السيسي على 53976 صوتا بينما حصل موسى مصطفى موسى على 2133 صوتًا.

وبلغت الأصوات الباطلة 4148 صوتًا، وبلغ عدد الحضور 602570 ناخبا وناخب والصحيح منهم 56109 ناخبين.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.