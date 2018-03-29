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الوطن

مؤشرات أولية| الإسماعيلية: 34733 صوتا للسيسي و 1288 لموسى

منذ 51 دقيقة
كتب: شريف سليمان
مؤشرات أولية| الإسماعيلية: 34733 صوتا للسيسي و 1288 لموسى

المصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مركز الإسماعيلية، حصول الرئيس عبد الفتاح السيسى على 34733 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 1288 صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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