مؤشرات أولية| بني سويف: السيسي يحصد 727 ألفا و895 صوتا وموسى 26 ألفا

أظهرت نتائج المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية في محافظة بني سويف، والتي أعلنتها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة برئاسة المستشار جمال موسى رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، عن تصويت 814 ألفا و135 ناخبا، من إجمالي مليون و740 ألفا و106 ناخبين، بنسبة حضور 46.78% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 727 ألفا و895 صوتا، مقابل 26 ألفا و681 صوتا لموسى مصطفى موسى، والأصوات الباطلة 58559 صوتا.

وفي الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة بني سويف، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 170 ألفا و94 ناخبا، حضر منهم 79 ألفا و369 ناخبا، الصحيح 69 ألفا و354 صوتا، والباطل 10 آلاف و15 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 66 ألفا و269 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 3 آلاف و85 صوتا.

وفي الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة مركز بني سويف، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 224 ألفا و594 ناخبا، حضر منهم 110 آلاف و617 ناخبا، الصحيح 102 ألف و329 صوتا، والباطل 8 آلاف و288 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 98 ألفا و627 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 3 آلاف و702 صوتا.

وفي قسم شرق النيل بني سويف الجديدة ببني سويف، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 7 آلاف و757 ناخبا، حضر منهم 3 آلاف و181 ناخبا، الصحيح 2713، والباطل 468 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 2556 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 157 صوتا.

وفي مركز الواسطى، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 270 ألف و503 ناخبا، حضر منهم 128 آلاف و641 ناخبا، الصحيح 120 ألفا و146 صوتا، والباطل 8495 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 115 ألفا و395 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 4751 صوتا.

وفي مركز ناصر، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 208 آلاف و582 ناخبا، حضر منهم 96 ألفا و121 ناخبا، الصحيح 89 ألفا و648، والباطل 6473 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 86 ألفا و404 أصوات، وموسى مصطفى موسى على 3244 صوتا.

وفي مركز إهناسيا، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 211 ألفا و575 ناخبا، حضر منهم 104 آلاف و573 ناخبا، الصحيح 98 ألفا و127، والباطل 6446 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 94 ألفا و868 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 3241 صوتا.

وفي مركز ببا، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 247 ألفا و259 ناخبا، حضر منهم 107 آلاف و437 ناخبا، الصحيح 100 ألف و206، والباطل 7567 صوتا، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 96 ألفا و588 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 3618 صوتا.

وفي مركز سمسطا، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 150 ألفا و763 ناخبا، حضر منهم 68 ألفا و921 ناخبا، الصحيح 64 ألفا و114، والباطل 4807 أصوات، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 61 ألفا و685 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 2429 صوتا.

وفي مركز الفشن، إجمالي عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 248 ألفا و979 ناخبا، حضر منهم 114 ألفا و939 ناخبا، الصحيح 108 آلاف و939، والباطل 6000 صوت، وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 105 آلاف و458 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 2481 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.