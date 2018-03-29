مؤشرات أولية| المنيا: السيسي مليون و220 ألف صوت وموسى 49500

أظهرت مؤشرات الفرز الأولية بعد فرز لجان محافظة المنيا، البالغ عددها 715، لجنة، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على مليون و220 ألف صوت انتخابي بنسبة 96%، مقابل 49500 صوت لموسى مصطفى موسى بنسبة 4%.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة المنيا، أن عدد الحضور بلغ مليون و300 ألف ناخب، وعدد الأصوات الباطلة 97 ألف صوت.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.