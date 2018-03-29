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الوطن

مؤشرات أولية| السيسي 85 ألفا و866 صوتا وموسى 4117 في الوادي الجديد

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مؤشرات أولية| السيسي 85 ألفا و866 صوتا وموسى 4117 في الوادي الجديد

الفرز

أعلن المستشار فرج صالح رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، أن إجمالي المشاركين في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بلغ 99 ألف و124 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حصل على 85 ألف و866 صوتًا، فيما حصل موسى مصطفى موسى على 4117 صوتا. 

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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