مؤشرات أولية| الأقصر: السيسي يحصد 237151 صوتا وموسى 5169

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجان محافظة الأقصر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 237151 صوتا، وموسى مصطفى موسى على 5169 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 10288 صوتا.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في محافظة الأقصر، أن إجمالي الأصوات ممن لهم حق التصويت 780632 ناخبا، صوت منهم منهم 253108 أصوات، بينها 242820 صوتا صحيحا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.