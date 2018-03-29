مؤشرات أولية| الفيوم: السيسي يحصد 732609 صوتا مقابل 25883 لموسى

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز أصوات الناخبين، في الدوائر العامة الـ9 على مستوى محافظة الفيوم، حصول الرئيسعبدالفتاح السيسي على 732609 أصوات، وحصول موسى مصطفى موسى على 25883 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6295 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.