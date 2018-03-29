مؤشرات أولية| أسوان: حصول السيسي على 263940 صوتا مقابل 9563 لموسى

أعلن المستشار جمال سالم رئيس محكمة أسوان الابتدائية نتائج فرز اللجان العامة والفرعية بمحافظة أسوان، والتي أجريت على مستوى 249 لجنة فرعية، و8 لجان عامة.

وقال سالم إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل على 263940 صوتًا، مقابل 9563 صوتا للمرشح موسى مصطفى موسى، مشيرًا إلى أن عدد المواطنين الذين لهم الحق في التصويت بالمحافظة يبلغ 974 ألفًا و972 ناخبًا وناخبة وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 278967 صوتًا، والأصوات الباطلة بلغت 15605 أصوات.

جاءت نتيجة اللجنة العامة بمركز إدفو شمال محافظة أسوان كالتالي: حصول السيسي على 75048 صوتا بينما حصل موسى على 2474 للسيسي، و75048 والأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة 4193 وفي مركز كوم أمبو حصل السيسي على 76269 صوتا مقابل 2183 صوت لموسى والأصوات الباطلة 4424 صوتا.

وفي لجان مركز دراو حصل السيسي على 28362 مقابل 824 لموسى، والأصوات الباطلة 1300 صوت.

وفي مركز نصر النوبة، 19512 للسيسى، و1067 لموسى، والأصوات الباطلة 1567.

وفي مركز أسوان 9079 صوتا للسيسى، و436 صوتا لموسى، والأصوات الباطلة 632.

وفي مركز أبوسمبل السياحية 1261 للسيسى، و69 موسى، والأصوات الباطلة 99

وفي قسم أول أسوان 31006 صوتا للسيسى، و1433 صوتا لموسى، والأصوات الباطلة 1433.

وفي قسم ثان أسوان 23403 للسيسي، و1077 لموسى، الأصوات الباطلة 1957.

وجاءت النتيجة الأولية لكل اللجان العامة هو حصول السيسي على 263940 صوتا، بينما حصل المرشح موسى مصطفى موسى 9563 صوتا فقط.