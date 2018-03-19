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الوطن

نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء التصويت ببعض الدول وبدء فرز الأصوات

منذ 57 دقيقة
كتب: عبد الحميد جمعة
نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء التصويت ببعض الدول وبدء فرز الأصوات

الانتخابات الرئاسية في الخارج

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث أغلقت بعض السفارات المصرية بالخارج أبوابها أمام الناخبين، بعد انتهاء اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في الخارج منذ أول أمس الجمعة.

أغلقت سفارة جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا، الساعة التاسعة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، باب لجنة الاقتراع في مقر السفارة المصرية في "بريتوريا"، وبدأت أعمال المُطابقة والفرز والعد في مقر اللجنة برئاسة السفير المصري في جنوب أفريقيا وأعضاء اللجنة الانتخابية.

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