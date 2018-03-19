نشرة انتخابات الرئاسة| انتهاء التصويت ببعض الدول وبدء فرز الأصوات

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أخبار الانتخابات الرئاسية على مدار الساعات الماضية، حيث أغلقت بعض السفارات المصرية بالخارج أبوابها أمام الناخبين، بعد انتهاء اليوم الثالث من التصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت في الخارج منذ أول أمس الجمعة.

أغلقت سفارة جمهورية مصر العربية في جنوب إفريقيا، الساعة التاسعة مساء أمس الأحد بالتوقيت المحلي، باب لجنة الاقتراع في مقر السفارة المصرية في "بريتوريا"، وبدأت أعمال المُطابقة والفرز والعد في مقر اللجنة برئاسة السفير المصري في جنوب أفريقيا وأعضاء اللجنة الانتخابية.

"فول وطعمية" لطوابير الناخبين بالسويد في حب مصر

"تحيا مصر.. تحيا إيطاليا" هتاف أبناء روما احتفالا بالانتخابات المصرية

سفير مصر بهولندا: مشاركة المصريين بالانتخابات تنم عن حس وطني

سفير مصر بالكويت: استمرار التصويت بالانتخابات الرئاسية لكثافة الناخبين

مساعد محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات الانتخابات

بالصور رئيس مدينة دسوق يناقش الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

تجهيز 78 اجنة انتخابية بمدينة طما بسوهاج لاستقبال الانتخابات الرئاسية

"الإرادة المصرية": مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات صفعة للخونة

بالصور النائب محمد عمارة: آلاف المصريين أمام سفارة باريس في آخر أيام التصويت

رئيس "المصرية - اللبنانية": مشاركة المرأة في الانتخابات انتصار للدولة

"القبائل المصرية": مشاركة المصريين بالخارج أكد تمسكهم برفعة بلادهم

"سعيد" من ذوي الإعاقة قطع 800 كيلو وسط الثلوج للتصويت: "أكلنا زلابية"

سفير مصر بالمغرب: المصريون صوتوا في الانتخابات بأعداد مقبولة

بالصور الانتهاء من فرز أصوات الناخبين بالسفارة المصرية في روسيا

انتهاء تصويت المصريين بانتخابات الرئاسة في أوروبا وبدء الفرز

لجان الانتخابات الرئاسية بألمانيا تغلق أبوابها وتبدأ فرز الأصوات

سفير مصر ببريتوريا: بدء فرز الأصوات.. والأعداد تفوق انتخابات 2014

السفير المصري بألمانيا: المصوتون الشباب أكثر مشاركة

سفارة مصر بروسيا: المشاركة بالانتخابات تخطت مثيلتها في 2014 بنسبة 900%

بدء فرز أصوات المصريين بفرنسا في الانتخابات الرئاسية

انتهاء تصويت المصريين في الكويت بانتخابات الرئاسة وبدء عمليات الفرز

سفير مصر ببريتوريا: بدء فرز الأصوات.. والأعداد تفوق انتخابات 2014