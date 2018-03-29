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الوطن

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية

منذ 17 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية

العاصفة الترابية التي تعرضت لها مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم، أن يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية ولطيف على باقي الأنحاء نهارًا لكن بارد ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار تكون رعدية أحيانًا.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على أغلب الأنحاء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ23 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية:

 

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