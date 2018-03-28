الأرصاد: حالة عدم استقرار الطقس مستمرة.. والأمر لا يعيق الناخبين

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الطقس مستمرة بالإضافة إلى نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، "المصريين اعتادو على مثل هذه الأجواء والأسوأ منها، وهو أمر لا يعيق سير الأنشطة اليومية".

وتابع: "لا يوجد ما يعيق سير العملية الانتخابية، عدم استقرار الجو ليس معناه توقف الحياة اليومية، ومن المقرر أن ترتفع درجة الحرارة وتصل إلى 34 درجة مئوية، بجانب نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية".