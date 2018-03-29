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الوطن

المؤشرات الأولية| البحر الأحمر: السيسي 114 ألفا و827 صوتا وموسى 6 آلاف

اليوم AM 07:23
كتب: صلاح عبد الله
المؤشرات الأولية| البحر الأحمر: السيسي 114 ألفا و827 صوتا وموسى 6 آلاف

ارشيفية

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في لجان محافظة البحر الأحمر، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على 114 ألفا و827 صوتا، وحصول موسى مصطفى موسى على 6 آلاف و45 صوتا.

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، أنه صوت 135750 من أصل 336 ألفا و954 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة بينها 120 ألفا و872 صوتا، والباطلة 14 ألفا و878 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات المصريين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الاثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت أمس، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

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