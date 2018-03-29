"الأرصاد" للمواطنين: لا تستغنوا عن ملابس الشتاء إلا مع بداية مايو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم ستنخفض درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح.

وطالب عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، المواطنين الذين يخرجون من منازلهم في الصباح الباكر والمساء المتأخر أن يرتدوا ملابس ثقيلة، كما طالب الصيادين عدم نزول عرض البحر اليوم سواء الأحمر أو المتوسط، وطالب السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر.

وشدد عبد العال على أن المواطنين لا ينبغي أن يستغنوا عن الملابس الشتوية إلا مع بداية شهر مايو، لأن درجات الحرارة ستظل تتذبذب لأنها من سمات فصل الربيع.