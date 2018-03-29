كرم جبر: الدولة وفرت ضمانات كبيرة لنزاهة العملية الانتخابية

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الإرهابيين حاولوا تصدير الخوف للمواطنين بالقيام بعملية طائشة في الاسكندرية قبل الانتخابات بساعات، مؤكدًا أن كل دعاية تشويه الانتخابات أتت بنتائج عكسية، وكلما زادت الدعوة للمقاطعة زاد إصرار المصريين على التصويت.

وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت ضمانات كبيرة لنزاهة العملية الانتخابية فأصبح مستحيلاً تزوير الأصوات.

وتابع جبر، أن التصويت في الانتخابات كان ضد الدعاية المشوهة للإخوان والشرعية المزيفة التي يغنون بها، وكان نزول المصريين في الانتخابات هو قرار من الشعب المصري أن تنتهي هذه الجماعة للأبد.

واستكمل جبر، أن تصويت المصريين هو وقوف بشدة وحسم ضد الإرهاب وتفويض القوات المسلحة باستمرار تطهير سيناء من الإرهاب كي يتم تنميتها وبنائها.