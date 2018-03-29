سمير فرج: الأصوات الباطلة بالانتخابات مؤشر للمصداقية والديمقراطية

أبدى اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق، إعجابه بمجمل مشهد مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن كل مجتمع في العالم داخله من هو موافق أو رافض لسياسات الدولة إلا أن المنظر العام ونسبة الإقبال جيدة للغاية ومشهد الناخبين بالتزامن مع العاصفة الترابية أمس رسالة رائعة من الشعب المصري.

وأكد فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة ON Live، أن نسبة الأصوات الباطلة في العملية الانتخابية تعني وجود ديمقراطية في مصر وتعطي مصداقية للعملية الانتخابية، قائلا: "اللي فاز في العملية الانتخابية الشعب المصري والست المصرية بالنتيجة المشرفة والشكل المشرف".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين 26 مارس حتى مساء أمس الأربعاء، وشهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.