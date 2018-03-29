محمد فاروق عجاج رئيسا لقسم الأشعة بـ"طب الأزهر"

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور محمد فاروق عجاج الأستاذ بقسم الأشعة التشخيصية بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة رئيسا للقسم.

تدرج عجاج، بحسب بيان لجامعة الأزهر، في التعليم الطبي وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في جامعة الأزهر عام 1985م ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة الماجستير في الأشعة التشخيصية عام 1989م، ثم استكمل طريق الدراسات العليا ليحصل على درجة الدكتوراه عام 1995م وعين مدرسا للأشعة التشخيصية بكلية طب الأزهر ثم ترقى بعد ذلك ليصبح أستاذا مساعدا حتى حصل على الأستاذية عام 2005م.

وانتقل إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي مديرا لقسم الأشعة منذ عام 2014م، عضو اللجنة الطبية بالمستشفى التخصصي، ثم عضو اللجنة التحضيرية لها بقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مقرر اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الأشعة في عام 2017م.

شارك عجاج في مؤتمرات محلية ودولية داخل مصر وخارجها، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله أبحاث علمية منشورة عالميا يعد عجاج من الكفاءات المتميزة في علم إدارة المستشفيات وجودة التعليم الطبي المستمر.