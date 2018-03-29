مؤشرات أولية في 25 محافظة: السيسي 18.3 مليون صوت و"الباطلة" ضعف موسى

تنشر "الوطن" المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات الرئاسية كاملة في 25 محافظة ، حيث حصد الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 مليونا و372 ألفا، و931 صوتا بنسبة بلغت 91%، وحصد موسى مصطفى موسى 561 ألفا، و622 صوتا بنسبة 3%، وجاءت الأصوات الباطلة مليونا و240 ألفا و654 صوتا، بنسبة حوالي 6%.

وجاءت المؤشرات الأولية لنتيجة الفرز في كل محافظة كما يلي:

محافظة الإسكندرية

عدد اللجان العامة: 18

لهم حق التصويت: 3834698

عدد المصوتين: 1445772

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 12710051

الأصوات التي حصل عليها موسى: 39666

الأصوات الباطلة: 135259

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محافظة القليوبية

عدد اللجان العامة:16

لهم حق التصويت: 3048951

عدد المصوتين: 1309597

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1168596

الأصوات التي حصل عليها موسى: 35290

الأصوات الباطلة: 105711

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محافظة المنوفية

عدد اللجان العامة: 12

لهم حق التصويت: 2514278

عدد المصوتين: 1206613

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1128565

الأصوات التي حصل عليها موسى: 22746

الأصوات الباطلة: 55302

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محافظة الغربية

عدد اللجان العامة: 14

لهم حق التصويت: 3224446

عدد المصوتين: 1633963

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1476139

الأصوات التي حصل عليها موسى: 47000

الأصوات الباطلة: 110224

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محافظة البحيرة

عدد اللجان العامة: 18

لهم حق التصويت : 3730211

عدد المصوتين: 1728631

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1568378

الأصوات التي حصل عليها موسى: 43817

الأصوات الباطلة: 116436

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محافظة كفر الشيخ

عدد اللجان العامة: 14

لهم حق التصويت: 2124427

عدد المصوتين: 969440

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 910810

الأصوات التي حصل عليها موسى: 23673

الأصوات الباطلة: 34951

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محافظة الشرقية

عدد اللجان العامة: 23

لهم حق التصويت: 4103254

عدد المصوتين: 1968482

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1786602

الأصوات التي حصل عليها موسى: 64775

الأصوات الباطلة: 117105

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محافظة الدقهلية

عدد اللجان العامة: 23

لهم حق التصويت: 4095729

عدد المصوتين: 1918187

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1783403

الأصوات التي حصل عليها موسى: 36967

الأصوات الباطلة: 97817

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محافظة دمياط

عدد اللجان العامة: 10

لهم حق التصويت: 983947

عدد المصوتين: 411079

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 371489

الأصوات التي حصل عليها موسى: 9623

الأصوات الباطلة: 29967

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محافظة بورسعيد

عدد اللجان العامة: 8

لهم حق التصويت: 503699

عدد المصوتين: 243544

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 199679

الأصوات التي حصل عليها موسى: 6816

الأصوات الباطلة: 37049

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محافظة الإسماعلية

عدد اللجان العامة: 10

لهم حق التصويت: 833779

عدد المصوتين: 735307

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 696905

الأصوات التي حصل عليها موسى: 9714

الأصوات الباطلة: 28688

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محافظة السويس

اللجان العامة: 5

لهم حق التصويت: 441772

عدد المصوتين: 176940

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 145354

الأصوات التي حصل عليها موسى: 6961

الأصوات الباطلة: 24625

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محافظة شمال سيناء

اللجان العامة: 11

لهم حق التصويت: 250605

عدد المصوتين: 41769

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 34742

الأصوات التي حصل عليها موسى: 2805

الأصوات الباطلة: 4222

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محافظة جنوب سيناء

اللجان العامة: 9

لهم حق التصويت: 101742

عدد المصوتين: 52521

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 45090

الأصوات التي حصل عليها موسى: 2053

الأصوات الباطلة: 5378

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محافظة الفيوم

اللجان العامة: 9

لهم حق التصويت: 1854176

عدد المصوتين: 764787

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 732609

الأصوات التي حصل عليها موسى: 25883

الأصوات الباطلة: 6295

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محافظة بني سويف

اللجان العامة: 9

لهم حق التصويت: 1741507

عدد المصوتين: 813135

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 727895

الأصوات التي حصل عليها موسى: 26681

الأصوات الباطلة: 58559

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محافظة المنيا

اللجان العامة: 13

لهم حق التصويت: 3209023

عدد المصوتين: 1366500

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1220000

الأصوات التي حصل عليها موسى: 49500

الأصوات الباطلة: 97000

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محافظة أسيوط

اللجان العامة: 15

لهم حق التصويت: 2563259

عدد المصوتين: 1013807

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 935091

الأصوات التي حصل عليها موسى: 41179

الأصوات الباطلة: 37537

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محافظة سوهاج

اللجان العامة: 18

لهم حق التصويت: 2845567

عدد المصوتين: 931805

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 855391

الأصوات التي حصل عليها موسى: 25299

الأصوات الباطلة: 51115

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محافظة قنا

اللجان العامة: 10

لهم حق التصويت: 1875016

عدد المصوتين: 563556

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 524988

الأصوات التي حصل عليها موسى: 12069

الأصوات الباطلة: 26499

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محافظة الأقصر

اللجان العامة: 6

لهم حق التصويت: 781017

عدد المصوتين: 252608

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 237151

الأصوات التي حصل عليها موسى: 5169 ا

الباطلة: 10288

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محافظة أسوان

اللجان العامة: 8

لهم حق التصويت: 971280

عدد المصوتين: 289108

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 263940

الأصوات التي حصل عليها موسى: 9563

الأصوات الباطلة: 15605

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محافظة الوادي الجديد

اللجان العامة: 5

لهم حق التصويت: 168836

عدد المصوتين: 99124

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 85866

الأصوات التي حصل عليها موسى: 4117

الأصوات الباطلة: 9141

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محافظة مطروح

اللجان العامة 8

لهم حق التصويت: 272397

عدد المصوتين: 103584

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 88370

الأصوات التي حصل عليها موسى: 4211

الأصوات الباطلة: 11003

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محافظة البحر الأحمر

اللجان العامة: 8

لهم حق التصويت: 336954

عدد المصوتين: 135750

الأصوات التي حصل عليها السيسي: 114827

الأصوات التي حصل عليها موسى: 6045

الأصوات الباطلة: 14878