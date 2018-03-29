مؤشرات أولية في 25 محافظة: السيسي 18.3 مليون صوت و"الباطلة" ضعف موسى

السيسي وموسى مصطفى موسى
تنشر "الوطن" المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات الرئاسية كاملة في 25 محافظة ، حيث حصد الرئيس عبد الفتاح السيسي 18 مليونا و372 ألفا، و931 صوتا بنسبة بلغت 91%، وحصد موسى مصطفى موسى 561 ألفا، و622 صوتا بنسبة 3%، وجاءت الأصوات الباطلة مليونا و240 ألفا و654 صوتا، بنسبة حوالي 6%.
وجاءت المؤشرات الأولية لنتيجة الفرز في كل محافظة كما يلي:
محافظة الإسكندرية
عدد اللجان العامة: 18
لهم حق التصويت: 3834698
عدد المصوتين: 1445772
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 12710051
الأصوات التي حصل عليها موسى: 39666
الأصوات الباطلة: 135259
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محافظة القليوبية
عدد اللجان العامة:16
لهم حق التصويت: 3048951
عدد المصوتين: 1309597
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1168596
الأصوات التي حصل عليها موسى: 35290
الأصوات الباطلة: 105711
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محافظة المنوفية
عدد اللجان العامة: 12
لهم حق التصويت: 2514278
عدد المصوتين: 1206613
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1128565
الأصوات التي حصل عليها موسى: 22746
الأصوات الباطلة: 55302
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محافظة الغربية
عدد اللجان العامة: 14
لهم حق التصويت: 3224446
عدد المصوتين: 1633963
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1476139
الأصوات التي حصل عليها موسى: 47000
الأصوات الباطلة: 110224
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محافظة البحيرة
عدد اللجان العامة: 18
لهم حق التصويت : 3730211
عدد المصوتين: 1728631
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1568378
الأصوات التي حصل عليها موسى: 43817
الأصوات الباطلة: 116436
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محافظة كفر الشيخ
عدد اللجان العامة: 14
لهم حق التصويت: 2124427
عدد المصوتين: 969440
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 910810
الأصوات التي حصل عليها موسى: 23673
الأصوات الباطلة: 34951
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محافظة الشرقية
عدد اللجان العامة: 23
لهم حق التصويت: 4103254
عدد المصوتين: 1968482
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1786602
الأصوات التي حصل عليها موسى: 64775
الأصوات الباطلة: 117105
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محافظة الدقهلية
عدد اللجان العامة: 23
لهم حق التصويت: 4095729
عدد المصوتين: 1918187
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1783403
الأصوات التي حصل عليها موسى: 36967
الأصوات الباطلة: 97817
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محافظة دمياط
عدد اللجان العامة: 10
لهم حق التصويت: 983947
عدد المصوتين: 411079
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 371489
الأصوات التي حصل عليها موسى: 9623
الأصوات الباطلة: 29967
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محافظة بورسعيد
عدد اللجان العامة: 8
لهم حق التصويت: 503699
عدد المصوتين: 243544
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 199679
الأصوات التي حصل عليها موسى: 6816
الأصوات الباطلة: 37049
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محافظة الإسماعلية
عدد اللجان العامة: 10
لهم حق التصويت: 833779
عدد المصوتين: 735307
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 696905
الأصوات التي حصل عليها موسى: 9714
الأصوات الباطلة: 28688
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محافظة السويس
اللجان العامة: 5
لهم حق التصويت: 441772
عدد المصوتين: 176940
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 145354
الأصوات التي حصل عليها موسى: 6961
الأصوات الباطلة: 24625
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محافظة شمال سيناء
اللجان العامة: 11
لهم حق التصويت: 250605
عدد المصوتين: 41769
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 34742
الأصوات التي حصل عليها موسى: 2805
الأصوات الباطلة: 4222
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محافظة جنوب سيناء
اللجان العامة: 9
لهم حق التصويت: 101742
عدد المصوتين: 52521
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 45090
الأصوات التي حصل عليها موسى: 2053
الأصوات الباطلة: 5378
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محافظة الفيوم
اللجان العامة: 9
لهم حق التصويت: 1854176
عدد المصوتين: 764787
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 732609
الأصوات التي حصل عليها موسى: 25883
الأصوات الباطلة: 6295
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محافظة بني سويف
اللجان العامة: 9
لهم حق التصويت: 1741507
عدد المصوتين: 813135
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 727895
الأصوات التي حصل عليها موسى: 26681
الأصوات الباطلة: 58559
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محافظة المنيا
اللجان العامة: 13
لهم حق التصويت: 3209023
عدد المصوتين: 1366500
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 1220000
الأصوات التي حصل عليها موسى: 49500
الأصوات الباطلة: 97000
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محافظة أسيوط
اللجان العامة: 15
لهم حق التصويت: 2563259
عدد المصوتين: 1013807
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 935091
الأصوات التي حصل عليها موسى: 41179
الأصوات الباطلة: 37537
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محافظة سوهاج
اللجان العامة: 18
لهم حق التصويت: 2845567
عدد المصوتين: 931805
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 855391
الأصوات التي حصل عليها موسى: 25299
الأصوات الباطلة: 51115
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محافظة قنا
اللجان العامة: 10
لهم حق التصويت: 1875016
عدد المصوتين: 563556
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 524988
الأصوات التي حصل عليها موسى: 12069
الأصوات الباطلة: 26499
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محافظة الأقصر
اللجان العامة: 6
لهم حق التصويت: 781017
عدد المصوتين: 252608
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 237151
الأصوات التي حصل عليها موسى: 5169 ا
الباطلة: 10288
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محافظة أسوان
اللجان العامة: 8
لهم حق التصويت: 971280
عدد المصوتين: 289108
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 263940
الأصوات التي حصل عليها موسى: 9563
الأصوات الباطلة: 15605
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محافظة الوادي الجديد
اللجان العامة: 5
لهم حق التصويت: 168836
عدد المصوتين: 99124
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 85866
الأصوات التي حصل عليها موسى: 4117
الأصوات الباطلة: 9141
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محافظة مطروح
اللجان العامة 8
لهم حق التصويت: 272397
عدد المصوتين: 103584
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 88370
الأصوات التي حصل عليها موسى: 4211
الأصوات الباطلة: 11003
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محافظة البحر الأحمر
اللجان العامة: 8
لهم حق التصويت: 336954
عدد المصوتين: 135750
الأصوات التي حصل عليها السيسي: 114827
الأصوات التي حصل عليها موسى: 6045
الأصوات الباطلة: 14878