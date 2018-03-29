تسجيل الدخول

الوطن

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات السفير الأمريكي: تدخل سافر

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات السفير الأمريكي: تدخل سافر

فلسطين

استهجنت الرئاسة الفلسطينية تصريحات أخيرة للسفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان، واعتبرتها تدخلا مرفوضا في الشان الفلسطيني.

وقال فريدمان لصحيفة أسبوعية للمتدينين اليهود، إنه "إذا لم يوافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى المفاوضات، فإنه سيأتي من يوافق عليها".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "التفوهات التي صدرت عن سفير أمريكا لدى إسرائيل دافيد فريدمان، تدخل سافر ومستهجن وغير مقبول في الشأن الداخلي الفلسطيني"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لن يسمح لأي جهة خارجية، أيا كانت، أن تقرر مصيره".

أخبار متعلقة

قوات الاحتلال تحتجز مراسلي تلفزيون فلسطين جنوب الخليل

قوات الاحتلال تحتجز مراسلي تلفزيون فلسطين جنوب الخليل
سفير فلسطين لدى القاهرة: نقدر دور ليبيا المساند لقضيتنا

سفير فلسطين لدى القاهرة: نقدر دور ليبيا المساند لقضيتنا
إقبال كبير على لجان مدرستي "فلسطين" و"النهضة" في عين شمس

إقبال كبير على لجان مدرستي "فلسطين" و"النهضة" في عين شمس
فلسطين تحمّل "الاحتلال" تداعيات التهديدات العلنية باستهداف مواطنيها

فلسطين تحمّل "الاحتلال" تداعيات التهديدات العلنية باستهداف مواطنيها

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

الثلاثاء.. عرض خاص لـ"زهرة الصبار" بحضور مخرجته في سينما الزمالك

الثلاثاء.. عرض خاص لـ"زهرة الصبار" بحضور مخرجته في سينما الزمالك

تحرير 646 مخالفة مرورية وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات بالغربية

تحرير 646 مخالفة مرورية وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات بالغربية

"اتفسح مع زمايلك والعب رياضة".. الاستراحة القصيرة خلال العمل سر النجاح

"اتفسح مع زمايلك والعب رياضة".. الاستراحة القصيرة خلال العمل سر النجاح

تحرير 9 بلاغات حرائق ووقاية من المفرقعات في الغربية

تحرير 9 بلاغات حرائق ووقاية من المفرقعات في الغربية

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

اختيارات الوطن

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

لجان انتخابية حصل فيها موسى مصطفى على "صفر"

لجان انتخابية حصل فيها موسى مصطفى على "صفر"

الأكثر قراءة

عاجل