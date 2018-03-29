أبوالغيط: منصب "قطان" الجديد إضافة لقوة العرب في إفريقيا

أقامت جامعة الدول العربية، أمس، حفل تكريم لوزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمناسبة انتهاء فترة عمله مندوبا دائما للمملكة العربية السعودية، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ومساعديه والمندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء بالجامعة.

وأهدى أبوالغيط، خلال الحفل، درع جامعة الدول العربية للوزير قطان تقديرا لجهوده في دعم العمل العربي المشترك، معبرًا عن أمله أن يمثل قرار تعيين قطان كوزير لشؤون الدول الإفريقية إضافة كبيرة للقوة العربية في إفريقيا، خاصة في ظل المحاولات الإسرائيلية للتغلغل في القارة الإفريقية.

وعبر الوزير قطان عن سعادته بالعمل كمندوب للمملكة في الجامعة العربية خلال الفترة من مارس 2005 إلى مارس 2018، مشيرا إلى أن هذه المدة (14 عاما) قضاها في السعى لتصحيح المسار في العمل العربى المشترك ومنظومة الجامعة العربية.

وقال قطان، في كلمته، إن السعودية من أوائل الدول التي دعمت ترشيح أبوالغيط لشغل منصب الأمين العام، مؤكدا أن السعودية ومصر هما صمام الأمان وجناحا الأمة العربية.

وأضاف قطان أننا مقبلون على عقد القمة العربية في السعودية، وهي قمة مهمة ونحن في مفترق طرق لكثير من الظواهر والتطورات في المنطقة، وأشاد بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي له "وشاح النيل" وهي "لمسة غير مسبوقة من الرئيس السيسي تقديرا للجهود التي بذلتها تجاه العلاقات السعودية المصرية".

ومن جانبه، ألقى السفير نذير العرباوي مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، كلمة نيابة عن السفراء والمندوبين العرب، أشاد فيها بدور قطان في تمكين جامعة الدول العربية من أداء دورها وتحسين صورتها لدى المواطن العربي.