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الوطن

المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبدالملك الحوثي

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي عبدالملك الحوثي

المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفتث، مساء أمس الأربعاء، زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة عبر حساب منسوب له على "تويتر": "في إطار تعزيز الفرص للدفع بعملية السلام التقى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالمبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء، والذي يزور اليمن حاليا".

ووصل، السبت الماضي، المبعوث الأممي إلى صنعاء مارتن جريفيثس، للقاء قيادات أنصار الله وقيادات سياسية أخرى في حزب المؤتمر للدفع بعملية سلام جديدة قد تجمع الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة بعد فشل مهمة المبعوثين السابقين إسماعيل ولد الشيخ وقبله جمال بن عمر.

وقال جريفيثس، إن إيقاف الحرب والترتيبات السياسية لتحقيق السلام الشامل في اليمن هي أبرز أولوياته.

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