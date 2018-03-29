عز العرب: لم أدعم أبوشقة في انتخابات الوفد ولن أختار مرشحا يزيد على 60

قال أحمد عز العرب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أحد شيوخ الوفد، إن ما نسب له عن دعم المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، في انتخابات رئاسة الحزب، ليس صحيحا، فقد أعلن عكس ذلك، حسب قوله.

وأضاف عز العرب، لـ"الوطن"، أن أبوشقة لديه عبء سياسي ضخم، يتمثل في رئاسته للجنة الدستورية والتشريعية، وعبء آخر هو رئاسة الهيئة البرلمانية للحزب، ومنصب رئيس الوفد، يحتاج لتفرغ كامل.

وتابع أنه سبق وقال للمستشار بهاء أبوشقة، والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وهم أشقاء له، حسب وصفه، أنه "أن الآوان أن يتولى جيل الوسط رئاسة الوفد، حتي تتجدد الدماء، ولن أعطي صوتي لمن يزيد عمره على ستين عاما".

عن احتمالية أن يلقي ذلك غضبا من المستشار بهاء، قال عز العرب: "مش ممكن صديق عزيز، وهو رجل يعمل بالسياسة، يغضبه أن يكون أحد مختلف معه في الرأي، وإلا نكون حزب وطني، وليس حزب وفد، فحزب الوفد حزب متعدد الآراء".

عما تردد علي لسان أبوشقة من ترشحه للحفاظ علي الوفد من محاولات اختطافه، قال عز العرب: "لا يستطيع أحد أن يخطف الوفد، نهائيا، الوفد تعرض لكثير من الأزمات واستمر، واختلف معه في هذا القول، فالوفد ليس بوجة عيش يخطفها أحد، نحن لسنا طراطير حتى يخطفنا أحد، فنحن لسنا حزب وطني".