مؤشرات أولية| السيسي يكتسح في القاهرة بـ497852 صوتا مقابل 38675 لموسى

بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة، بدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة للمرشحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية 2018، في محافظة القاهرة، نحو 25 لجنة فرعية، و8 لجان عامة، حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد 497852 صوتا، بينما حصد المرشح موسى مصطفى موسى على 38675 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 27242 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.