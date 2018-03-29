"الاستثمار" تعلن تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، تفاصيل خريطة مصر الاستثمارية، والتي تم تدشينها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمركز خدمات المستثمرين في فبراير الماضي.

وقال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن الخريطة تضم أكثر من 1000 فرصة استثمارية مكتملة، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بكيفية تأسيس الشركات والخدمات الإلكترونية والحوافز المقدمة للمستثمرين، وأهم المؤشرات الاقتصادية والمزايا التنافسية للاستثمار في مصر، كما تلقي الخريطة الضوء على قصص نجاح المستثمرين في مصر في مختلف القطاعات.

وأوضح فواز، أن الخريطة انحازت منذ اطلاقها على اهتمام المستثمرين، وزار نحو 10 آلاف مستثمر الموقع الإلكتروني خلال فترة البث التجريبي، بمعدل متوسط 300 زيارة في اليوم.