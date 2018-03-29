"الوطنية" تتسلم حصر الأصوات بالمحافظات.. والطعن على قرارات اللجان غدا

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم، محاضر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية، من جميع رؤساء لجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية بجميع المحافظات.

وطبقا للجدول، أرسلت محاكم الابتدائية الحصر العددي لأصوات الناخبين إلى الهيئة الوطنية بعد تسلمها من رؤساء اللجان العامة، على أن تبدأ الأخيرة فور استلام الحصر العددي في مراجعته، وتلقي الطعون على قرارات اللجان العامة غدا.

وتبت الهيئة في الطعون على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج يومي 31 مارس و1 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية 2 أبريل.

ويبلغ إجمالي اللجان العامة 367 لجنة في جميع المحافظات، وأرسلت حصر عددي للجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية البالغ عددها 38 محكمة على مستوى الجمهورية.