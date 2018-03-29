نادي القضاة: الشعب المصري يضرب المثل دوما في الوعي والوطنية

قال نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، إن مصر شهدت على مدار الأيام الـ3 الماضية عرسا ديمقراطيا مهما، وهي الانتخابات الرئاسية المصرية، معربا عن فخره بالمظهر الراقي والحضاري الذى جرت فيه الانتخابات، وبالشعب المصري العظيم صاحب السيادة، والذي يضرب المثل دوما في الوعي والوطنية.

وتوجه النادي بالشكر لكل من شارك في هذا العمل العظيم، بالتنظيم والإشراف والتصويت والمتابعة والرقابة والتغطية الإعلامية، فالجميع كان على قدر المسئولية الوطنية.

كما توجه بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على ما بذلته من جهد مشهود وعلى حسن التنظيم ورعاية القضاة منذ بدء العملية الانتخابية لمنتهاها، والشكر الموصول لأبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل على جهودهم في التنظيم وحفظ الأمن والمظهر المشرف المنضبط الذي هم عليه دائما، وعلى حسن تعاونهم مع القضاة بما أسهم في إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

كما وصف النادي قضاة مصر بـ"حراس إرادة المصريين"، الذين تحملوا عبء الإشراف على تلك الانتخابات فى خضم ما يثقل كاهلهم من أعباء العدالة الذين هم سدنتها، مؤكدين أنهم أهل لثقة الشعب المصري بانتظامهم بلجانهم الانتخابية بكل وقار والتزام وأدائهم لواجبهم الوطني بنزاهتهم وشفافيتهم المعهودة، فقطعوا الطريق على كل مشكك أو مضلل حول صحة تلك الانتخابات.

وأكد النادي، أن تلك الانتخابات بنتائجها ستكون دعمًا لمسيرة هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.