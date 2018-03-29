سامي عبدالعزيز: تغطية القنوات المصرية كانت محفزا لتصويت المواطنين

أكد الدكتور سامي عبدالعزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، أن تغطية القنوات المصرية للعملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام الماضية، أسهمت في بناء مناخ إيجابي ومحفز للمواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن جميع القنوات لم تقع في خطأ التسرع في إعلان أرقام او إحصائيات عن عدد المشاركين في الانتخابات، متابعا: "ساعد التزام القنوات بوجود عدد كبير من مراسليها أمام لجان الاقتراع في إغلاق الطريق أمام إدعاءات الإعلام الدولي بكل أشكاله، وأظهرت دوافع المواطنين في النزوال للانتخاب، وكان أهمها التصويت للوطن وليس لشخص".

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.