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الوطن

السفير الأمريكي بروسيا: أبواب الحوار بين موسكو وواشنطن لا تزال مفتوحة

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
السفير الأمريكي بروسيا: أبواب الحوار بين موسكو وواشنطن لا تزال مفتوحة

جون هانتسمان

أكد السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، اليوم الخميس، أن أبواب الحوار مفتوحة بين موسكو وواشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال هانتسمان، إن العلاقات الأمريكية الروسية تمر بأوقات عصيبة. 

وأشار هانتسمان، إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها اتخذوا إجراءات ضد روسيا، "بسبب الأحداث الخطيرة التي وقعت في شوارع مدينة سالزبوري".

وتابع السفير الأمريكي، أنه لا يمكن "ترك مثل الحادث بلا رد، ورغم استيائنا من تصرفات الحكومة الروسية، فالعلاقات بين الشعبين تظل قوية، ولا تزال أبواب الحوار مفتوحة".

وقرر عدد من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا ودول أخرى طرد دبلوماسيين روس، على خلفية حادث سالزبوري.

وأعلنت السلطات الأمريكية أنها ستطرد 48 دبلوماسيا روسيا و12 موظفا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، فضلا عن إغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، وذلك على خلفية تسمم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي سكريبال في بريطانيا.   

 

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