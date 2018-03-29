رئيس بعثة الكوميسا: الانتخابات الرئاسية أجريت بكل نزاهة دون معوقات

قالت هوب كيفينجرى، رئيسة بعثة الكوميسا، إن الانتخابات الرئاسية في مصر سارت بكل نزاهة وطلاقة ويسر دون أي معوقات أو مخالفات، لافتة إلى أن الانتخابات تمت تحت مبادئ الشمولية والشفافية.

وأشادت كيفينجري، خلال مؤتمر صحفي بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم، مشيرة إلى أنه "وبالرغم من حداثة إنشائها إلا أنها أدت الانتخابات بشكل مرض ومشرف جدا".

وأثنت رئيسة بعثة الكوميسا على تأمين المقار الانتخابية، مشيرة إلى أن القضاة المشرفين على الانتخابات أدوا ما عليهم بمنتهى الاحترافية.

ووجهت كيفينجري التحية لكل عناصر الأمن التي شاركت في تأمين الانتخابات الرئاسية 2018، قائلة: "نحيي عناصر الأمن التي أمنت الانتخابات على أعلى مستوى خلال فترة حساسة من تاريخ هذا البلد".

وتعليقا على إجراء الانتخابات على مدار 3 أيام، قالت رئيسة بعثة الكوميسا، إن تنفيذ الانتخابات بهذا الشكل سمح لشريحة كبيرة من المصريين في المشاركة بالانتخابات، مشيدة في الوقت ذاته بالمشاركة الواسعة للمرأة المصرية في الانتخابات.