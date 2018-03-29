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الوطن

أسباب توقف تصوير مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

منذ 23 دقيقة
كتب: ضحى محمد
أسباب توقف تصوير مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

زينة يسار الصورة

توقف المخرج زياد الوشاحى عن تصوير مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، للفنانة زينة ونسرين أمين، لحين الانتهاء من تجيهزات الديكور للمشاهد المقبلة.

وتجسد نسرين أمين فى أحداث العمل شخصية ممثلة، وهى صديقة مقربة لزينة فى الأحداث، حيث تجسد الأخيرة دور فنانة مشهورة هي الأخرى، ويقابل الثنائى حادثا داخل أحد الفنادق القديمة يغير مجرى حياتهما وتتوالى الأحداث خلال الحلقات المليئة بالمفاجآت.

ويشارك في بطولة مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" نسرين أمين، وفتحى عبد الوهاب، ومحمد شاهين، وأحمد العوضى، ومى القاضى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف محمد الصفتى، وإنتاج أمير شوقى.

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