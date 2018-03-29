"الإحصاء" يحذر من ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل

حذر تقرير "مؤشرات سوق العمل في مصر"، والصادر اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من ارتفاع معدل البطالة في كافة السيناريوهات التي أوردها التقرير، حيث ترتفع الزيادة بشكل كبير وترتبط عكسيا بنمو العمالة.

وقال التقرير، إنه من الممكن في العديد من السيناريوهات أن تصل البطالة إلى مستويات من شأنها أن تتسبب في حالة من الاضطراب الاجتماعي.

وأضاف التقرير، أن القطاع الزراعي لابد أن يستمر ليكون لاعبا رئيسيا بل يتم تطويره ليكون قطاع متكامل للاغذية ليكون الإنتاج الغذائي قريبا من منشأ المادة الخام، كما يجب إحياء القطاعات التقليدية مثل قطاع المنسوجات مع ضرورة الحفاظ علي تقاليد الانتاج اليدوي الغني.

وأشار إلى ضرورة التحول من نمو اقتصادي يعتمد على القطاعات التقليدية إلى قطاعات صناعية ذات محتوى تكنولوجي ومعرفي أعلى من المطلوب.