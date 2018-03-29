مصادر: 25 مليون ناخب شاركوا.. والسيسي حصد 22.5 مليون صوت

أكدت مصادر قضائية مطلعة، لـ"الوطن"، أن المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، في الانتخابات الرئاسية كاملة على مستوى الجمهورية تشير إلى أن إجمالي عدد الناخبين وصل إلى 25 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصد 22 مليونا و500 ألف صوت، وحصد موسى مصطفى موسى 720 ألف صوت، وجاءت الأصوات الباطلة مليونا و700 ألف.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، في العاشرة مساء أمس، وبدأت عملية فرز أصوات الناخبين، الذين حرصوا على مدى 3 أيام التوافد على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين 26 مارس لمدة 3 أيام انتهت اليوم، ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.