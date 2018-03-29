وزير التعليم العالي يفتتح منشآت جديدة في زيارته التفقدية لجامعة طنطا

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيارة تفقدية اليوم الخميس لمقر جامعة طنطا، افتتح خلالها عددا من المباني والتوسعات الجامعية الجديدة بالجامعة، والاطمئنان على مدى جاهزيتها واستكمالها لكل المقومات المادية والبشرية المطلوبة، ورافقه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ومجدي عبدالرؤوف سبع رئيس جامعة طنطا، وعددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وشملت هذه المنشآت، وضع حجر الأساس لكلية الفنون التطبيقية بالجامعة، افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي على مساحة 2200 متر مكون من بدروم و9 أدوار متكررة، و70 سرير عناية مركزة جراحية، 630 سريرا داخليا، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى الأورام بطاقة 66 سريرا داخليا و6 أسرة عناية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعي، و25 سريرا لإعطاء علاج كيماوي خارجي، و2 معجل خطى عالي الطاقة و6 عيادات خارجية تخصصية وعيادة علاج ألم، ومعمل متكامل، و افتتاح وحدة تصوير بالأشعة البوزيترونية، إلى جانب افتتاح مركز السكتة الدماغية، افتتاح معرض للفنون التشكيلية والفنية يضم عددًا من الأعمال الإبداعية للطلاب.

كما تفقد الوزير، مراكز التميز لأبحاث السرطان والدلتا للتحكم ومنع انتشار أمراض الثلاسيميا "أنيميا البحر المتوسط"، والبصمة الجينية للسرطان بجامعة طنطا.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، أن افتتاح منشآت جديدة بجامعة طنطا تنتوع بين وحدات علاجية وتشخيصية على أعلى مستوى يعد عنصراً مهماً في قيام الجامعة ومستشفياتها بوظائفها التعليمية والبحثية والخدمية على الوجه الأكمل.

وأضاف "عبدالغفار"، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور كبير في خدمة المواطنين فضلًا عن تحملها عبء العلاج مع وزارة الصحة رغم ضعف ميزانيتها، موضحا أن مصر بها 109 مستشفيات جامعية، بطاقة استيعاب 30 ألفا و24 سريرا، منها 4661 عناية مركزية، و500 سرير عناية مركزة للأطفال.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها خطة الوزارة هو ربط الجامعات بسوق العمل، مبينًا أن وضع حجر أساس كلية الفنون التطبيقية بجامعة طنطا يهدف إلى خدمة الصناعات الوطنية بمحافظة الغربية، ويصب في إعداد خريج يستطيع أن يلبي احتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن أحد تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تطوير التعليم وإعداد الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل.

وأشاد الوزير بدور محافظة الغربية في دعم الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تتمتع بمستوى تعليمي وعلمي وبحثي متميز، مطالبًا بضرورة أن ينعكس هذا على المستوى العالمي لترتيبها بين الجامعات.

وأكد "عبدالغفار" أهمية العمل وبذل الجهود من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن، وكذلك الاهتمام بمواجهة المشاكل ودعم التطوير داخل كافة الجامعات المصرية، لافتا إلى ضرورة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والأجنبية، لإتاحة تعليم متميز بمواصفات عالمية.