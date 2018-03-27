اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات فرع طنطا

يتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه البحري، اليوم، كليات فرع الجامعة بطنطا.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة، أن جولة رئيس جامعة الأزهر تتضمن عقد عدد من اللقاءات المفتوحة مع قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين إضافة للطلاب.

يأتي هذا في إطار حرص رئيس الجامعة على الحوار وبناء جسور التواصل والتعاون والثقه بين قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

يذكر أن فرع الوجه البحري بطنطا يضم كليات الشريعة والقانون وكلية أصول الدين وكلية القرآن الكريم، إضافة لكلية الاقتصاد المنزلي للطالبات.