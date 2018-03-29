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الوطن

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

منذ 48 دقيقة
كتب: وكالات
الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

الوليد بن طلال بصحبة العاهل السعودي

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، أمس، تنازله عن جزء كبير من أرباحه في شركة "المملكة القابضة" لهذا العام.

ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع سوق المال السعودية "تداول"، فإن مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة" وافق أمس على توزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح خلال عام 2018 بنسبة 1.25% (5% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هللة ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.50 ريال لكامل السنة، بما مجموعه 163.9 مليون ريال لكل ربع سنة بحيث يصبح إجمالي التوزيعات الخاصة لكامل السنة 655.9 مليون ريال لعدد الاسهم البالغ 3.705.882.300 سهم.

وذلك بعد تنازل رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد بن طلال بن عن 34 هللة لكل سهم أو ما يعادل 1197 مليون ريال سعودي من حصته من التوزيعات النقدية المقترحة لكامل السنة، بواقع 8.50 هللة لكل سهم أو ما يعادل 299.2 مليون ريال سعودي من حصته من الأرباح الربعية.

وكان الوليد بن طلال قد أطلق سراحه، في يناير الماضي من فندق "الريتز كارلتون"، بعد اعتقاله على خلفية تهم فساد، ضمن حملة شنها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، شملت عددا كبيرا من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

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