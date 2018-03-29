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الوطن

محافظ بورسعيد: المصريون أجهضوا مؤامرات الأعداء لضرب الوطن

منذ 17 دقيقة
كتب: هبه صبيح
محافظ بورسعيد: المصريون أجهضوا مؤامرات الأعداء لضرب الوطن

لجان بورسعيد

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر، اليوم الخميس، لأهالي المحافظة ورجال القوات المسلحة وللأجهزة التنفيذية والأمنية ولكل من ساهم في ظهور بورسعيد بصورة مشرفة في الإنتخابات الرئاسية التي كانت بمثابة عرس ديمقراطي.

وأكد المحافظ على أن بورسعيد كعادتها قدمت مثالا يحتذى به في الوطنية بحصولها على نسبة 48.5% مشاركة بالانتخابات، وقدم شعبها رسالة إلى العالم بأن المدينة الباسلة دافعت عن الوطن أمام صناديق الانتخابات مثلما دافعت عنه في جميع الحروب والأحداث التي شهدتها مصر.

وشدد محافظ بورسعيد على أن شعب مصر أجهض المؤامرات التي كان يخططها أعدائنا لنا لضرب استقرار الوطن وأمنه وأمانه، وإيقاف مسيرة التنمية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الأربع سنوات الماضية في شتى المجالات.

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