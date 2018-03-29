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الوطن

رئيس الوزراء: تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة

منذ 21 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء: تحديد سعر الدولار عند 17.25 جنيه في الموازنة الجديدة

رئيس الوزراء خلال اللقاء

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أرسلت الموازنة العامة الجديدة والموازنة الاستثمارية لمجلس النواب.

وأوضح "إسماعيل"، في تصريحات صحفية اليوم، أن لقاءه مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط تطرق للموازنة الإستثمارية واستكمال المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها، مشيرا إلى إنه تم الاتفاق على سعر 17.25 جنيه للدولار في الموازنة الجديدة و67 دولارًا للبترول.

وأوضح رئيس الوزراء، أن خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2018 - 2019 للحكومة أكبر خطة استثمارية بيتم تنفيذها باستثمارات تصل لـ942 مليار جنيه بزيادة 46% عن العام الحالي بين الحكومة وهيئاتها والقطاع الخاص، موضحًا أن العام الجديد سيشهد استثمارات كثيرة في كل القطاعات.

ولفت "إسماعيل"، إلى أن أهم المشروعات التي تركز عليها الحكومة في الموازنة الجديدة تطوير التعليم والصحة وبداية تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل، بجانب العملية المعنية بإعادة هيكلة الوزارات بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، خاصة وأن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لابد وأن يصاحبه تطوير جديد للأداء.

وأشار "إسماعيل"، إلى أن لقاءه مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل تطرق لمشروعات الطرق الرئيسية واستكمال طريق الدائري الإقليمي وصيانة الطرق والحفاظ عليها في المرحلة المقبل.

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