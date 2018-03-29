اليوم.. "المركزي" طرح أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 15.75 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 7.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8.25 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وأظهرت بيانات وزراة المالية ارتفاع إصدارات أذون وسندات الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2017-2018، بأكثر من 51% على أساس سنوي.