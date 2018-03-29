تسجيل الدخول

الوطن

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

منذ 8 دقيقة
كتب: عبدالعزيز المصري
التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

حديد عز

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز خلال 2017، تحولها للخسائر على أساس سنوي، نتيجة قفزة التكاليف التمويلية.

وأوضحت الشركة، اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بلغت 1.09 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.18 مليار جنيه في العام السابق له.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 744.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

أخبار متعلقة

"حديد عز" يصل لأعلى مستوى منذ أغسطس 2008

"حديد عز" يصل لأعلى مستوى منذ أغسطس 2008
البورصة ترتفع لأعلى مستوى تاريخي بنهاية مارس الجاري

البورصة ترتفع لأعلى مستوى تاريخي بنهاية مارس الجاري
تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم

تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات جلسة اليوم
رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

رئيسا البورصة والرقابة المالية يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية

التعليقات

لحظة بلحظة.. تغطية شاملة لنتائج الانتخابات

أحدث الأخبار

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

"نوفاك": روسيا ستستبدل 80% من مستورداتها التقنية بأخرى محلية

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

رئيس جامعة القناة: الانتخابات أثبتت أن شعب مصر على قلب رجل واحد

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

بعد نتائج الفرز.. هل يحق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات؟

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

عاجل| وزير الدفاع الروسي: سكان الغوطة سيعودون لمنازلهم الأيام المقبلة

عاجل| وزير الدفاع الروسي: سكان الغوطة سيعودون لمنازلهم الأيام المقبلة

اختيارات الوطن

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فشل في الانفصال عن زوجته فلجأ للشرطة: "عاوز أطلق يا بوليس"

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

فرشة عيش أمام مخبز.. وصاحبها يحسّن دخله بـ«الأكياس»

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

قبل الفرز.. السيسي يشكر المصريين.. وموسى: أنا التاني في الانتخابات

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| "قلب وسهمين" في بطاقات التصويت.. وناخب لموسى: "انت مين أصلا؟"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

بالصور| تفاعل عشاق "الكوميكس" مع الانتخابات: "المقاطعة للعيال التوتو"

الأكثر قراءة

عاجل