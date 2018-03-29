التكاليف التمويلية تتحول بـ"حديد عز" للخسائر خلال 2017

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة حديد عز خلال 2017، تحولها للخسائر على أساس سنوي، نتيجة قفزة التكاليف التمويلية.

وأوضحت الشركة، اليوم الخميس، أنها حققت خسائر بلغت 1.09 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 560.15 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات الشركة خلال 2017 إلى 41.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 23.18 مليار جنيه في العام السابق له.

وارتفعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.07 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 744.17 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.