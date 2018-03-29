أستاذ تمويل واستثمار: الحكومة ستسقيل خلال أيام

قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار المجتمعي بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية، ما يساعد المستثمرين الأجانب والعرب على الاستثمار في سوق المال المصري.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "نقترب من 1000 مليار جنيه رأس المال، لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية".

وتابع: "وزير المالية قدم الموازنة العامة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهذه الحكومة ستستقيل بعد أيام قليلة".

وأردف: "رئيس الوزراء الجديد يستعد لتقديم برنامجه للبرلمان، للموافقة عليه".