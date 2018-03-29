لافروف: الحكومة السورية سيطرت على 90% من ريف دمشق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن 90% من مساحة ريف دمشق، بات تحت سيطرة الحكومة السورية، مشيرا إلى أنه تم تطهير الغوطة الشرقية من الإرهابيين بشكل شبه كامل.

ووصف لافروف، في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع دي ميستورا، المباحثات بينهما بأنها كانت مفيدة.

ومضى قائلا: "نتيجة لعملية مكافحة الإرهاب التي شارفت على الانتهاء في الغوطة الشرقية، طهرت ريف دمشق بشكل شبه كامل من العناصر الإرهابية والمتطرفة"، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتابع لافروف: "لقد تم حاليا إجلاء عدد كبير من الإرهابيين ويعمل على إعادة الحياة الطبيعية، بات تحت سيطرة القوات الحكومية أكثر من 90% من الغوطة الشرقية".

ولفت وزير الخارجية، إلى أنه لا يمكن تسوية النزاع في سوريا دون الأكراد، موضحا أهمية إجراء مفاوضات بين كافة الأطراف.

وأكد الوزير الروسي، أنه لا يتم التخطيط لتوسيع مناطق خفض التصعيد في سوريا بالوقت الحالي.

وأعلن سيرجي لافروف، أنه تم التوصل لاتفاقية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى مدينة الرقة السورية.

وتابع لافروف خلال المؤتمر الصحفي: "فقط الآن بعد مطالب متكررة تم التوصل لاتفاقية بمشاركة الحكومة السورية حول إرسال بعثة تقييم أممية إلى الرقة.