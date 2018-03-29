الأسهم الأوروبية تسجل أكبر خسائر فصلية في عامين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بختام تداولات اليوم الخميس، لتنجح في تسجل مكاسب أسبوعية، لكنها تعرضت لخسائر حادة في مارس وأسوأ أداء فصلي في عامين خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتتوقف التداولات في معظم أسواق الأسهم الأوروبية غدا الجمعة، لتكون جلسة اليوم هي الأخيرة في الأسبوع والشهر الجاري والربع الأول من العام الحالي.

وتلقت البورصات الأوروبية اليوم دعما من قطاع السيارات الذي شهد أداءً قويا بدفعة من "رينو"، بعد تقارير أشارت إلى اتجاه الشركة لإنشاء كيان واحد مع "نيسان"، بالإضافة إلى هدوء نسبي للمخاوف التجارية والسياسية.